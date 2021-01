Marché : Bruxelles espère régler le différend Airbus/Boeing dans les six mois

WASHINGTON (Reuters) - La Commission européenne espère prendre contact rapidement avec l'administration de Joe Biden afin de régler le différend entre les constructeurs aéronautiques européen et américain Airbus et Boeing dans les six mois, a déclaré vendredi la directrice générale du Commerce de l'exécutif européen.

Lors d'une visioconférence organisée par le Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, Sabine Weyand a de nouveau appelé au retrait immédiat des taxes punitives que se sont mutuellement imposées Bruxelles et Washington face à ce contentieux vieux d'une quinzaine d'années, afin de laisser place à des négociations constructives.

(David Lawder; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

