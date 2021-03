BOURSE : AerCap et GECAS seraient proches d'une fusion, selon WSJ

(Reuters) - AerCap Holdings, spécialisé dans la location aéronautique, monte fortement lundi dans les transactions avant l'ouverture de la Bourse de New York à la suite d'une information du Wall Street Journal sur un rapprochement avec la division de location d'avions de General Electric (GE).

AerCap gagnait 8,35% en avant-Bourse à 54,99 dollars et GE prenait près de 3% à 14 dollars.

D'après le quotidien économique et financier, qui cite des sources proches du dossier, la transaction est estimée à plus de 30 milliards de dollars (25,3 milliards d'euros) et pourrait être annoncée dans la journée.

GECAS (GE Capital Aviation Services) est l'une des plus grandes sociétés de leasing d'avions au monde et met en location des avions de ligne construits par Boeing et Airbus.

La division de GE possède, gère ou a en commande près de 1.650 avions, indique son site internet.

GE a déclaré ne pas commenter les rumeurs de marché tandis qu'AerCap n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters.

(Bhargav Acharya et Rithika Krishna à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

