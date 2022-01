BofA : Les fusions-acquisitions et la croissance du crédit font bondir le bénéfice au quatrième trimestre

(Reuters) - Bank of America Corp a fait état mercredi d'un bond de son bénéfice au quatrième trimestre, la forte croissance de ses activités de crédit et le dynamisme des opérations de fusions-acquisitions ayant contribué à stimuler sa division de banque d'investissement.

Après avoir été confrontées à une érosion constante de leurs revenus issus des prêts en raison des taux d'intérêt très bas, les banques américaines devraient voir s'atténuer partiellement cette pression, la Réserve fédérale américaine ayant laissé entendre qu'elle relèverait ses taux dans le courant de l'année.

Bank of America, deuxième banque américaine par les actifs et plus sensible aux fluctuations des taux d'intérêt que ses rivaux en raison de la composition de son bilan, sera probablement l'une des premières bénéficiaires d'un environnement de taux plus élevé.

Le revenu net d'intérêts (NII), une mesure particulièrement scrutée de la performance d'une banque sur ses activités de prêts, a augmenté de près de 11% au quatrième trimestre pour atteindre 11,41 milliards de dollars.

Bank of America a aussi bénéficié au cours de l'année de l'essor des opérations de fusions-acquisitions (M&A) dans le monde, ce qui s'est traduit par un bond de 55% des commissions de conseils au niveau record de 850 millions de dollars au quatrième trimestre. La banque a par ailleurs réduit de 851 millions de dollars ses provisions pour créances douteuses liées à la pandémie qui ne se sont pas matérialisées.

A New-York, l'action prenait près de 2% dans les échanges en avant-Bourse.

Au quatrième trimestre, le bénéfice de Bank of America est ressorti à 6,77 milliards de dollars (5,97 milliards d'euros), soit 0,82 dollar par action, contre 5,21 milliards de dollars, soit 0,59 dollar par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 0,76 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv.

