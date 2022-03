Marché : Boeing suspend la maintenance et l'assistance technique pour les compagnies aériennes russes

(Reuters) - Boeing a déclaré suspendre les livraisons de pièces, la maintenance et l'assistance technique pour les compagnies aériennes russes, alors que l'effet des sanctions consécutives à l'invasion de l'Ukraine par la Russie se répercute sur l'industrie aéronautique mondiale.

L'avionneur américain a fait cette annonce tard mardi soir, alors que les fabricants d'avions et de moteurs, les bailleurs et les fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision ayant des clients russes sont confrontés à diverses interdictions de l'UE et des Etats-Unis, notamment en ce qui concerne la location d'avions, l'exportation d'avions neufs et la fourniture de pièces détachées.

Les nouvelles sanctions isolent le secteur aéronautique russe de la même manière que ceux de l'Iran et de la Corée du Nord, mais elles auront des conséquences beaucoup plus importantes compte tenu de la taille du marché russe et de sa forte dépendance à l'égard des fournisseurs occidentaux ces dernières années.

La Russie représentait environ 6% de la capacité du trafic aérien mondial en 2021, selon le cabinet de conseil en aviation IBA.

(Reportage Jamie Freed et David Shepardson; version française Camille Raynaud)

