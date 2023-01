Marché : American Airlines prévoit une forte hausse de ses bénéfices en 2023 avec la reprise des voyages

(Reuters) - American Airlines a prévu jeudi une forte hausse de son bénéfice pour l'ensemble de l'année après avoir fait mieux que prévu lors du trimestre à fin décembre à la faveur de la solide demande de voyages aériens.

A New York, l'action de la compagnie aérienne gagnait 2% à 16,55 dollars dans les échanges en avant-Bourse.

American Airlines a dit tabler sur un bénéfice ajusté de 2,50 dollars à 3,50 dollars (2,30 et 3,20 euros) par action pour 2023, contre 50 cents par action un an plus tôt.

Les grandes compagnies aériennes tentent de profiter de la forte reprise des voyages après la levée des restrictions sanitaires, le secteur étant l'un des rares à tirer son épingle du jeu dans un contexte d'inflation galopante, de hausse des taux d'intérêt et de récession attendue.

Les dirigeants du secteur ont déclaré qu'ils ne voyaient aucun signe de ralentissement de la demande.

"Alors que nous tournons notre attention vers 2023, nous continuerons à donner la priorité à la fiabilité, à la rentabilité et à la réduction de la dette", a déclaré le directeur général Robert Isom.

Le transporteur aérien, qui avec ses partenaires régionaux a assuré plus de 475.000 vols au cours du dernier trimestre, a déclaré qu'il s'attendait à atteindre le seuil de rentabilité par action au cours du trimestre en cours.

La compagnie aérienne basée à Fort Worth, au Texas, a fait état d'un bénéfice ajusté de 827 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes qui était de 1,14 dollar par action, selon les données Refinitiv IBES.

Les recettes d'exploitation ont augmenté d'environ 40% pour atteindre 13,19 milliards de dollars, soit un peu moins que l'estimation de 13,20 milliards de dollars.

(Reportage Aishwarya Nair à Bengalore ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2023 Thomson Reuters