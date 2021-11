Marché : ABN Amro envisage des rachats d'actions après un T3 meilleur que prévu

AMSTERDAM (Reuters) - ABN Amro a annoncé mercredi envisager de lancer un programme de rachat d'actions après la hausse inattendue de 14% de son bénéfice net au troisième trimestre, grâce à la reprise économique et à l'assouplissement des mesures liées à la crise sanitaire.

"Les développements au troisième trimestre ont été encourageants", a indiqué le directeur général Robert Swaak.

"La demande de crédit a montré des signes de reprise et nos portefeuilles de prêts immobiliers et aux entreprises ont tous deux augmenté".

La demande de prêts a été soutenue par l'assouplissement de la plupart des restrictions liées à la pandémie aux Pays-Bas, les bars, restaurants et magasins ayant été autorisés à rouvrir ces derniers mois.

Les revenus d'intérêts ont reculé de 18% au cours du troisième trimestre, pénalisés par la faiblesse des taux d'intérêt mais le recul a été moins prononcé que redouté par les analystes.

ABN Amro a fait état d'un bénéfice net trimestriel de 343 millions d'euros, contre 301 millions un an plus tôt et alors que les analystes tablaient sur 147 millions selon un consensus fourni par le groupe.

La banque, détenue à 56% par l'Etat, a repris le mois dernier le versement d'un dividende et a indiqué être "en dialogue constructif" avec la banque centrale néerlandaise concernant la possibilité de lancer un programme de rachats d'actions après le premier trimestre 2022.

A la Bourse d'Amsterdam, le titre ABN Amro gagnait 2,7% dans les premiers échanges.

(Reportage Bart Meijer; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

