Pourquoi le thème de la croissance pourrait rattraper celui de la value en Bourse

(BFM Bourse) - La rotation actuelle en faveur des titres "value" aux dépens du style "growth" est-elle exagérée? Dans l'hypothèse du maintien de la croissance économique à un niveau suffisant outre-Atlantique, comme ce fut le cas lors de la phase de durcissement monétaire de 2004 à 2006, la performance relative des valeurs de croissance pourrait rejoindre la value, estime Vontonbel.

Après avoir entendu l'année dernière de la part des banquiers centraux de multiples assurances quant au caractère "transitoire" de l'inflation, de nombreux investisseurs se sont trouvés pris au dépourvu face à, non seulement la poursuite, mais l'accentuation de la flambée des prix à la consommation (avec, à 7,5% sur un an en janvier, le nouveau plus haut depuis pratiquement quarante ans atteint par le CPI US, selon les chiffres publiés cette semaine). Entre-temps, la Réserve fédérale a changé de cap et les marchés intègrent maintenant une série de hausse de taux en 2022, qui pourrait débuter par un tour de vis de 0,5 point dès mars. La manifestation sur le marché de ce changement de perspective sur les taux d'intérêt s'obverse au travers de la plus importante rotation de titres depuis les années 1990, en faveur des titres dits "value", relèvent Sven Schubert, "senior investment strategist" et Yun Bai "head of factor investing research", tous deux chez Vontobel.

Si les hausses de taux d’intérêt n'ont pas la réputation d'être particulièrement bonnes pour les actions en général, elles sont tout simplement mauvaises pour les valeurs de croissance - dont l'essentiel de la valorisation à l'instant t se fonde sur la valeur des flux de trésorerie attendus dans un avenir assez lointain. Lors de périodes d’inflation, la value est souvent privilégiée, car elle offre une duration plus courte que la croissance (ces actions sont valorisées en fonction de leurs perspectives immédiates puisque les opérateurs par définition n'attendent pas d'elles des prouesses en termes de croissance à long terme).

Toutefois, si l’économie parvient à maintenir une trajectoire de forte croissance parallèlement à l’inflation, les actions de croissance peuvent encore mériter une prime.

Les précédents 2015-2018 et 2004-2006

Étant donné le fort penchant des marchés actions pour la croissance au cours de la dernière décennie, toute la question est donc de déterminer si le cycle de durcissement monétaire imminent contrecarrera les perspectives de croissance et entraînera un changement de fond favorisant la value par rapport à la croissance.

Pour Sven Schubert et Yun Bai, la réponse se trouve dans une analyse des deux derniers grands cycles de durcissement de la politique monétaire, 2015-2018 et 2004-2006, qui ont déclenché des réactions et comportements différents en raison des caractéristiques divergentes des cycles.

Une approche, basée sur l’intelligence artificielle, montre que c'est la phase de durcissement de la Fed de 2004 à 2006 qui présente des analogies plus prononcées et apporte donc davantage de précisions sur ce à quoi les investisseurs peuvent s’attendre dans l’environnement économique actuel.

Tout comme c'était le cas en 2004, aux Etats-Unis la croissance économique et le marché du travail restent solides. Étant donné que les déficits budgétaires historiquement élevés liés au Covid ont déjà commencé à diminuer, il est peu probable que nous revenions au régime de prudence budgétaire de 2010. Même si la croissance de la productivité n’a pas retrouvé son niveau des années 2000, elle continue de progresser grâce à des mesures de relance ciblées. Malgré une réévaluation (de l'ordre de 2 points de pourcentage entre début 2021 et aujourd'hui) de l'ampleur de la hausse des taux américains pour la période 2022-2024, les conditions financières sont toujours accommodantes en regard de l'inflation réelle, ce qui augure de conditions de refinancement aisées pour les entreprises.

Une inflation qui pourrait commencer à s'estomper

En sus, l’inflation pourrait à terme s’atténuer, parie Vontonbel, car plusieurs contraintes liées à l’offre ont progressivement commencé à se dissoudre. Dès aujourd’hui s'observe une modération du prix des composants électroniques et des conteneurs maritimes. En outre, les prévisions d’inflation des acteurs du marché ont atteint un plateau autour de 2,5% aux États-Unis depuis novembre.

Si l’histoire se répète, il est très probable que les perspectives de croissance actuelles restent intactes malgré l’inflation élevée. En conséquence, la rotation actuelle vers la value devrait s’essouffler.

Toutefois, une possible bévue de la Fed risque de venir jeter un pavé dans la mare de l’économie comme en 2018, ce qui déclencherait probablement une correction - tant pour la value que pour la croissance. En somme, le maintien du fragile équilibre entre les besoins de l’économie et les anticipations du marché dépend beaucoup de l'institution monétaire américaine...