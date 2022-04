Les Français ont massivement épargné en début d'année malgré Omicron et le conflit ukrainien

(BFM Bourse) - La vague Omicron et le conflit ukrainien n'ont pas découragé l'épargne chez les Français. L'assurance-vie, les plans d'épargne retraite et les livrets réglementés ont fait le plein en ce début d'année. Les placements plus risqués ont aussi eu la cote auprès des épargnants...

Le marché français de l'assurance vie est en grande forme: il a enregistré une collecte nette de 8,4 milliards d'euros au premier trimestre, un montant plus vu depuis 2011 pour cette période l'année, selon des chiffres publiés mercredi par France Assureurs.

"L'assurance vie maintient une dynamique positive", a salué le directeur général de la fédération professionnelle, Franck Le Vallois, à l'occasion d'une conférence téléphonique.

La collecte nette sur le seul mois de mars atteint 2,2 milliards d'euros, un record là encore depuis 2011 pour un troisième mois de l'année.

Dans le détail, les cotisations en assurances vie (dépôts) s'établissent à 14,3 milliards d'euros le mois dernier, soit 1,1 milliard de plus qu'en mars 2021, pour des prestations elles aussi en hausse, à 12,1 milliards d'euros.

Les épargnants ont davantage opté pour des placements plus risqués (unités de compte ou UC) qui offrent un rendement potentiellement supérieur aux fonds en euros. Ils représentent 40% des cotisations depuis le début de l'année. Au total, à fin mars, les encours des contrats d'assurance vie atteignent 1857 milliards d'euros, en hausse de 2% sur un an.

Des ménages en "mode épargne"

"Lors de ce premier trimestre, les ménages ont été en mode 'épargne' ", a commenté Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Selon lui, "la vague Omicron et le conflit ukrainien ne les ont pas incités à ralentir leur effort d'épargne et à puiser dans celle constituée depuis mars 2020".

La fédération est également revenue sur les plans d'épargne retraite (PER), un produit lancé en 2019 par le gouvernement dans le cadre de sa loi Pacte incitant les Français à investir dans l'économie afin de compléter leurs pensions de retraite. En mars 2022, le seuil symbolique des 3 millions d'assurés par un PER a été franchi, note France Assureurs.

L'assurance vie avait souffert en 2020 de la pandémie, les Français privilégiant à l'époque une épargne immédiatement disponible (comme le Livret A). Mais ils sont largement revenus en 2021, en y déposant 150 milliards d'euros sur l'année, un record.

Les produits d'épargne réglementés, Livret A et de développement durable et solidaire (LDDS) en tête, ne sont pas en reste depuis le début d'année. Ils ont atteint à eux deux 483,6 milliards d'euros d'encours à fin mars, selon les données de la Caisse des dépôts et consignations publiées jeudi dernier.

Sabrina Sadgui, avec AFP