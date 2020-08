Les dix convictions d'investissement de Lombard Odier pour le deuxième semestre

(BFM Bourse) - La crise du Covid-19 a accéléré nombre de tendances sociales, technologiques et économiques déjà à l'oeuvre. Afin d'exploiter au mieux ces tendances structurelles qui sont en train de transformer le monde, la banque privée Lombard Odier esquisse dix convictions pour bien négocier le deuxième semestre.

Début 2020, les investisseurs cherchaient des signes avant-coureur d'une possible récession après une phase d'expansion économique inédite, et l'éventualité d'une pandémie ne figurait pas en tête de liste des catalyseurs envisagés. Alors que débute la deuxième moitié de l'année, de nombreux aspects de nos vies ont été modifiés et tandis que la reprise économique s'amorce, le virus circule encore, constate Stéphane Monier, chez Lombard Odier. Certes, le niveau d'infection demeure contenu dans de nombreux pays, mais nous sommes surtout mieux équipés pour gérer de nouveaux foyers de contamination.

Les ripostes politiques d'une ampleur sans précédent pavent le chemin de la reprise, souligne le directeur des investissements de la banque genevoise. Le stratégiste s'attend à une reprise en forme de "racine carrée", avec un fort redémarrage initial suivi d'un tassement tandis que certains secteurs comme les loisirs, l'hôtellerie et le tourisme mettront davantage de temps à se redresser. Le chemin sera long, mais la plupart des nations développées, avec la possible exception des États-Unis, seront sur la voie de la reprise au troisième trimestre, estime-t-il.

Sauf qu'une fois le sprint initial passé, les économies devraient renouer avec un rythme de croissance faible dans un environnement d'inflation basse, avec un niveau d'endettement important et des taux d'intérêt bas, voire négatifs. Il convient en outre de rester très attentifs à tout signe de seconde vague de contaminations, à l'émergence de politiques protectionnistes et surtout au retrait prématuré des mesures de soutien.

Il ne doit pas échapper aux investisseurs que la crise du Covid-19 a accéléré les tendances sociales et économiques existantes. Lombard Odier identifie quatre tendances structurelles qui sont en train de transformer le monde et qui présentent des opportunités d'investissement.

Premièrement, la pandémie a souligné notre inéluctable dépendance à la technologie, modifiant rapidement les préférences des consommateurs. La progression du commerce en ligne, du télétravail et des outils de formation en ligne a accéléré la digitalisation de notre société.

Deuxièmement, les profonds changements démographiques impliquent une augmentation de la demande de soins de santé, vu le nombre de pays apparus mal préparés. Ce qui devrait générer d'importants investissements à l'avenir.

Troisièmement, il convient d'accorder spécifiquement une place à la Chine dans les portefeuilles. En effet, le pays représente un cinquième de l'économie mondiale, calcule le responsable, et un certain nombre d'indices de référence mondiaux ont intégré des actions et des obligations chinoises (depuis juin 2018 pour le MSCI World).

Enfin, Stéphane Monier rappelle la nécessité urgente de décarboner l'économie. La pression des consommateurs, les réglementations et les innovations métamorphosent d'ailleurs l'univers de l'investissement, sur la voie d'une économie plus durable.

En termes de calendrier, la seconde moitié de l'année sera dominée par les élections présidentielles américaines et par l'évolution de la pandémie. À mesure que la campagne se déploiera aux Etats-Unis et que les candidats révéleront leurs programmes, leur impact potentiel sur les marchés financiers pourra être mieux estimé. La volatilité inhérente à cette période d'incertitude requiert une allocation d'actifs résiliente. Le stratège propose donc les dix idées d'investissement suivantes pour aider les portefeuilles à faire face aux développements prévisibles - et moins prévisibles.

1. Conserver une exposition adéquate aux actifs risqués Le rallye qui a suivi l'effondrement des marchés boursiers en mars souligne l'importance de rester investis en actions. Par conséquent, les investisseurs doivent s'assurer qu'ils détiennent une exposition adéquate aux actifs risqués. Face aux inévitables surprises induites par le contexte actuel, les réponses tactiques revêtent une importance cruciale car elles permettent de maintenir un niveau de risque approprié.

2. Ajouter des allocations défensives Destinées à offrir une protection contre les imprévus, les stratégies de couverture de portefeuille sont indispensables. Lombard Odier a augmenté son exposition aux bons du Trésor américain dans les comptes hors dollar, tirant avantage de la baisse du coût de couverture. En outre, le gérant privilégie les expositions à l'or et au yen, ainsi que les options de vente sur indices actions en période de faible volatilité sur les marchés boursiers.

3. Le crédit de qualité bénéficie d'un solide filet de sécurité Dans cet environnement de croissance et de rendements faibles, les dettes d'entreprises de bonne qualité ( "investment grade") présentent un potentiel de rendement intéressant par rapport à la dette souveraine. De surcroît, elles bénéficient d'un soutien de taille sous la forme de l'engagement des banques centrales à soutenir la reprise par leurs vastes programmes d'achat d'actifs.

4. Identifier des opportunités dans le crédit à haut rendement Alors que les valorisations de marché reflètent déjà un scénario positif en termes de reprise économique et dans un contexte où les taux souverains resteront faibles, le potentiel haussier est limité. Dès lors, il convient de recourir, de manière sélective, au crédit à haut rendement ("high yield", dettes dites spéculatives). Les marchés anticipent déjà une augmentation des taux de défaut et Lombard Odeir préconise d'éviter les secteurs les plus touchés par la crise tels que les transports, la vente au détail, les loisirs et l'énergie aux Etats-Unis (pétrole de schiste). Quant à la dette des pays émergents hors Asie, la prudence est mise car des nations comme le Brésil et le Mexique demeurent pénalisées par la faiblesse des cours pétroliers et par la pandémie. De plus, ces économies vont souffrir du ralentissement du commerce mondial. Préférer les émetteurs notés BB ainsi que certains noms de la catégorie simple B dans les secteurs qui connaissent une reprise rapide, selon la banque.

5. Privilégier la croissance durable et les secteurs de la santé et des technologies de l'information À un horizon de six mois, les marchés actions présentent un potentiel de rendement supplémentaire limité compte tenu du fort rebond enregistré au deuxième trimestre. Le spécialiste recommande les valeurs avec des perspectives de croissance durable et des bilans résilients, notamment dans les secteurs technologique et de la santé, au détriment du style "value". La banque privilégie aussi les entreprises du secteur des services aux collectivités qui travaillent sur des solutions durables. "Après le Covid-19, nous nous attendons à une augmentation des investissements dans les infrastructures médicales et les soins de santé. Les technologies médicales, et plus particulièrement les systèmes de traçage et de dépistage, en bénéficieront", indique Stéphane Monier. Plus largement, le secteur technologique offre selon lui d'excellentes perspectives de croissance post-Covid, y compris dans les domaines tels que l'architecture physique et la sécurité de l'Internet.

6. Favoriser les actions asiatiques dans les marchés émergents La prudence s'impose quant aux perspectives des actions émergentes en général. Aux projections d'une faible croissance des échanges commerciaux s'ajoutent la faiblesse des prix des matières premières, des programmes de relance monétaire d'une moindre efficacité et l'incertitude croissante concernant l'impact du Covid-19. Ceci dit, la Chine et l'Asie offrent des opportunités intéressantes selon Lombard Odier. La région a redémarré plus rapidement et l'activité industrielle s'est remise sur les rails grâce à un important plan de relance budgétaire et des dépenses dans des infrastructures comme les télécommunications, l'énergie, les transports et les technologies de l'information. En outre, la Chine semble connaître une reprise en forme de V, contrairement à de nombreuses économies, tandis que la demande intérieure devient le moteur du PIB.

7. Les actifs réels sont une source de stabilité dans des marchés turbulents Les actifs réels tels que le private equity, l'immobilier et les infrastructures offrent un potentiel de diversification. Cette année, l'immobilier résidentiel de haut standing et les bâtiments logistiques se démarquent. Pour les portefeuilles en euros et en francs suisses, l'immobilier des principaux pays européens offre une capacité de résistance et un rendement intéressant. La demande des investisseurs en quête de rendement n'a pas faibli, ce qui continue à soutenir les prix. Si les valorisations ne sont plus bon marché, Lombard Odier considère qu'il est difficile de parler d'une bulle. Contrairement au marché des fonds immobiliers suisses, qui s'est redressé, les actions immobilières européennes présentent toujours un certain potentiel. De même que celles des sociétés de placement immobilier américaines (REIT), qui offrent de surcroît une exposition sectorielle plus diversifiée et un accès à des biens tels que des centres de données. Quant aux infrastructures, la classe d'actifs devrait bénéficier des investissements garantis par les gouvernements. Enfin, les investisseurs ne peuvent pas se permettre de négliger le "private equity", qui offre une exposition à l'économie réelle, un bon potentiel de diversification et un rendement supplémentaire.

8. Un dollar plus faible Compte tenu de la reprise de l'activité et de la diminution de la prime de risque qui a soutenu le billet vert, le stratège continuons de tabler sur un dollar plus faible et identifie un potentiel d'appréciation dans les autres monnaies du G10. Ces dernières sont sous-évaluées, exposées au cycle économique chinois et/ou soutenues par une balance des paiements favorable. "Ainsi, nous pensons que l'euro, le yen et le dollar australien surperformeront et s'apprécieront contre le dollar américain d'ici la fin de l'année".

9. Des montagnes russes pour la livre sterling Le gérant reste par ailleurs prudent sur la devise britannique, invoquant l'ampleur du choc économique lié à la pandémie et une gestion politique médiocre. Les progrès insuffisants sur le front du Brexit ont augmenté le risque d'une absence d'accord à la fin de l'année, même si l'hypothèse centrale demeure celle d'un accord "squelettique" avec l'Union européenne, ce qui devrait soutenir la monnaie britannique. Dans l'intervalle, les manœuvres politiques et les gros titres qui témoignent du scepticisme entourant la probabilité d'un accord laissent penser que la situation va s'aggraver pour la livre sterling, avant de s'améliorer.

10. Des devises émergentes triées sur le volet contre le dollar Les marchés émergents ont souffert de la baisse des prix du pétrole, ce qui se reflète également dans les valorisations des devises. Tandis que de nombreux pays émergents continuent de combattre la pandémie, dont certains en situation budgétaire précaire, les investisseurs en monnaies émergentes doivent se montrer très sélectifs. Stéphane Monier recommande de privilégier les devises des pays qui présentent des niveaux d'endettement bas, des soldes extérieurs adéquats et une exposition à la croissance de la zone euro (telles que la couronne tchèque ou le shekel israélien) ou à l'activité économique chinoise (la roupie indonésienne, le won coréen, le dollar taiwanais et le peso chilien). Au contraire de la lire turque, le rand sud-africain, le real brésilien et le peso colombien, qui affichent des balances budgétaires et extérieures plus vulnérables.