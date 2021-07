Le variant Delta ne remet pas en cause l'intérêt des valeurs cycliques, juge UBS

(BFM Bourse) - Le bureau d'études de la banque suisse revient sur l'accident de parcours des indices en ce début de semaine, qui a momentanément ébranlé la conviction du marché de la pérennité de la rotation sectorielle. Si d'autres épisodes de volatilité sont possibles, le moment n'est pas venu d'abandonner les paris cycliques.

L'alerte a été aussi brutale qu'éphémère pour le CAC 40 cette semaine. Lundi, l'indice connu sa plus forte baisse depuis le début de l'année, décrochant de 2,54% de concert avec ses principaux homologues (-2,62% pour le Dax, -2,09% pour le Dow) face aux craintes des retombées économiques de la recrudescence de la pandémie de coronavirus à cause du variant Delta.

Dans le même temps les rendement obligataires ont chuté, le taux réel du bon du Trésor américain à dix ans se rapprochant de 1,1% (les rendements chutent à mesure de la hausse des prix des obligations d'Etat, valeurs sûres vers lesquelles les investisseurs se tournent dans les phases d'inquiétude) et les cours pétroliers sont descendus jusqu'à près de 10% en dessous de leur pic de début juillet.

Les investisseurs ont en outre remis en question la rotation en faveur des titres cycliques particulièrement exposés à la réouverture des économies aux dépens des valeurs technologiques, dans l'hypothèse de nouvelles restrictions.

Pour UBS toutefois, il est peu probable que l'impact du variant Delta (aussi virulent soit ce dernier) égale les précédentes vagues de Covid dans les pays développés, et la brutalité du retrait des valeurs cycliques du début de semaine lui apparaît exagérée. Un certain nombre de données conduisent toujours à penser que l'augmentation, même perfectible, des taux de vaccination a significativement réduit la corrélation entre le nombre de cas et celui des décès, et qu'un protocole complet de vaccination reste efficace pour diminuer les cas graves même face aux nouveaux variants.

Toutefois, l'équipe de stratégistes de la banque helvète prévient qu'il faut s'attendre à une augmentation du nombre de contaminations du fait de l'allègement des contraintes sanitaires et de l'arrivée de variants, ce qui est susceptible d'amener de nouveaux épisodes de volatilité tels que cette semaine (comme ce fut le cas dans un passé pas si lointain : qui se souvient des cahots de l'indice fin janvier face à la propagation du variant britannique ?)

Au passage, UBS fait remarquer que les inquiétudes vis-à-vis des retombées économiques du variant Delta et celles au sujet d'un resserrement plus précoce que prévu de la politique monétaire de la Fed sont en quelque sorte mutuellement exclusives. La Fed ayant à de multiples reprises répété ne pas être pressée de normaliser sa politique, le bureau d'études s'attend à voir les rendement remonter au second semestre sur fond de reprise économique mondiale. "Etant donné la vigueur du PIB, les perspectives de résultats pour les secteurs "value" et "reflation" apparaissent attrayantes par rapport à celles des valeurs de croissance", notent les analystes dans ce contexte.

D'autant que les méga-capitalisations du secteur font face à leurs propres écueils actuellement, avec la nomination par le président des Etats-Unis d'un responsable de l'antitrust clairement pro-régulation au sein du département de la Justice (dernière nomination en date d'une série de cet acabit).

Si UBS ne remet pas en cause le potentiel de création de valeur évident à long terme pour les acteurs des nouvelles technologies, ses équipes tendent à recommander actuellement plutôt des capitalisations de petite et moyenne taille, notamment aux investisseurs surpondérés sur les grands noms du secteur après des années de surperformance. "C'est le bon moment de diversifier son exposition et se placer sur des gagnants structurels moins connus", notamment du côté de la cybersécurité.