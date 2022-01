L'AMF s'attaque au greenwashing dans la finance durable

(BFM Bourse) - Visant à dissuader le "greenwashing", l'Autorité des marchés financiers va procéder à davantage de contrôles sur les engagements liés à la finance durable des sociétés de gestion.

Pour "renforcer la pertinence de la place de Paris dans la finance durable, des contrôles spots vont vérifier cette année le respect par des sociétés de gestion des contraintes et engagements" en la matière, a averti mercredi le président de l'AMF Robert Ophèle, lors de ses vœux à la presse.

Il s'agit ainsi de procéder à des contrôles "courts et ciblés" des investissements des sociétés de gestion, afin d'établir les bonnes et mauvaises pratiques. Ces examens ne seront pas menés dans une optique répressive mais les gérants doivent réaliser qu'il s'agit d'une étape vers "une supervision plus exigeante", a expliqué Robert Ophèle.

Leur objectif sera de "vérifier la cohérence entre les engagements contractuels", parfois issus de la réglementation française ou européenne, "et les investissements réalisés, ainsi que le dispositif de contrôle associé". In fine, il s'agit de "combattre le greenwashing", soit le verdissement de façade des pratiques d'investissement.

"Les approches et les définitions sont disparates, et le suivi des réalisations perfectible. Il est indispensable qu'un effort d'harmonisation soit mis en œuvre pour donner lisibilité et crédibilité à la place dans ce domaine", a également souligné le président de l'Autorité.

Parmi les autres priorités de l'année 2022, l'AMF se fixe de mieux contrôler sur la valorisation des actifs peu liquides, après les déboires des souscripteurs de H2O, ou encore les modalités de sortie des placements dans les titres d'entreprises non cotées.

(Avec AFP).