Avec la crise, les particuliers sont revenus en Bourse en 2020

(BFM Bourse) - Avec plus de 5 millions de PEA ouverts à la fin du troisième trimestre, l'année 2020 marque un regain sans précédent de la part des investisseurs individuels pour l'épargne en action.

On avait pas vu un tel engouement depuis longtemps, expliquent unanimes les patrons de banques en ligne. Chez Boursorama par exemple, 150.000 comptes titres et PEA (plans d'épargne en actions) ont été ouverts cette année, quatre fois plus qu'en 2019 ! Le phénomène est général puisque chez Fortuneo ou ING, partout on constate le même regain d'intérêt des particuliers pour la Bourse.

Le mouvement a d'ailleurs débuté un peu avant la crise, avec l'introduction très médiatisée de la Française des Jeux. Il s'est ensuite confirmé lors du premier confinement, où les épargnants ont profité de leur temps libre pour investir sur des valeurs qui avaient excessivement chuté.

Depuis, l'engouement n'est pas retombé et la tendance semble durable. Les investisseurs sont aujourd'hui plus jeunes -36 ans au lieu de 49 ans en moyenne- et s'ils investissent individuellement des montants un peu moindres, ils pourraient bien marquer la fin de la désaffection des Français pour la Bourse. Même si on reste très loin des niveaux observés avant la crise de 2008, alors qu'on dénombrait plus de 7 millions de PEA.

Avec Caroline Morisseau de BFM Business