Au sein du CAC 40, la tech s'impose parmi les actions les plus rentables

(BFM Bourse) - Il n'y a pas qu'au Nasdaq Composite qu'on trouve de belles valeurs technologiques, comme le montre la dernière édition du palmarès 2021 BFM Bourse des valeurs les plus rentables du CAC 40.

Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics s'est hissé au premier rang des valeurs les plus rentables de l'indice phare de la Bourse de Paris, selon l'édition 2021 du palmarès BFM Bourse des actions les plus rentables publié jeudi. C'est la première fois qu'une valeur technologique prend la tête du classement BFM Bourse depuis sa création il y a trois ans. Le groupe franco-italien STMicro, revenu dans l'indice en 2017, affiche ainsi un rendement brut (dividendes inclus) de 38,32% par an en moyenne sur les cinq dernières années !

Autrement dit, pour 1.000 euros investis sur STMicroelectronics début 2016, la pelote a grossi jusqu’à plus de 5.000 euros fin 2020. La force du titre c’est qu’il y cumule les deux composantes du rendement total pour l'actionnaire : à la fois une belle progression du cours (+26,3% rien qu'en 2020) et des dividendes assez généreux. Dividende qui est d'ailleurs versé non pas en une seule fois, mais par fraction chaque trimestre (et en dollars)

Et STMicroelectronics n'est en rien l'exception. Les technologiques sont très présentes dans le haut du classement. Le top 10 de notre palmarès est composé à 80% par des titres appartenant soit au luxe (Kering, LVMH, Hermès, L'Oréal) soit à la tech (STMicro, Teleperformance, Worldline, Dassault Systèmes). Et on peut même considérer Schneider Electric, 9e du palmarès, comme un acteur technologique puisque l'électricien tire aujourd'hui une large part de ses revenus dans le numérique et les logiciels.