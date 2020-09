Apprenez à gérer vos placements avec l'Autorité des marchés financiers

(BFM Bourse) - Le gendarme français des marchés financiers endosse aussi le rôle d'enseignant. En partenariat avec l'INC, l'AMF proposera à partir d'octobre un cours en ligne ouvert à tous les épargnants. Une formation vivement conseillée à tous ceux qui se sentent perdus face aux différentes possibilités d'épargne.

Pour la première fois, l’Autorité des marchés financiers va proposer aux épargnants une formation pour leur permettre d'aborder plus sereinement l'univers des placements, dont la technicité rebute certains particuliers. Pour cela, l'AMF s'est associé à l’Institut national de la consommation (qui dépend du ministère de l'Economie et des Finances). Ensemble, ces institutions ont conçu "un cours en ligne destiné au grand public pour apprendre à placer son épargne et gérer ses placements au plus juste".

Intitulé "Comment gérer efficacement son épargne et ses placements", ce cours en ligne reprendra d'abord le b.a.-ba du vocabulaire financier, expliquera comment décrypter les documents d’information clés pour l'investisseur (le document standardisé remis à tout souscripteur d'un fonds de placement) et passera en revue le fonctionnement des principaux placements. Pour en bénéficier, il suffira de se rendre sur la plateforme France université numérique (FUN), où le MOOC (de l'anglais Massive Open Online Course) sera accessible gratuitement.

Première session le 5 octobre

Trois modules, constitués de capsules vidéo, de documents d’accompagnement et de quizzs, seront mis en ligne. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour y prendre part.

À la fois technique et pratique, cette formation vise à donner, à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le monde de l’épargne, "les clés pour évaluer les opportunités de placements selon leurs objectifs, pour définir son profil d’investisseur et aussi détecter les signes de possibles arnaques financières".

La première session débutera le 5 octobre et la dernière s’achèvera le 26 novembre. Attention, les inscriptions seront clôturées le 16 novembre. L'inscription s'effectue en ligne.

Les personnes ayant obtenu au moins de 50% de bonnes réponses aux exercices proposés recevront même une petite attestation de suivi avec succès.