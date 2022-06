Zurich : Un portefeuille d'assurance-vie cédé en Allemagne

(CercleFinance.com) - Zurich a annoncé vendredi la cession à Viridium d'un portefeuille de contrats d'assurance-vie en Allemagne, une opération qui va lui permettre d'alléger certaines contraintes de solvabilité qui pesait jusqu'ici sur ses épaules.



En se séparant de ce portefeuille fermé, qui n'enregistre plus de nouvelles polices d'assurance-vie mais qui reste inscrit dans ses comptes, l'assureur suisse entend réduire l'intensité capitalistique de ses activités et limiter son exposition à l'évolution des taux d'intérêt.



L'opération prévoit en effet le transfert à Viridium - qui s'est spécialisé dans la gestion de portefeuilles d'assurance - de quelque 20 milliards de dollars de réserves nettes qui devaient être mises de côté en vertu des règles prudentielles.



Une fois finalisée, la cession devrait se traduire par une amélioration d'environ huit points de pourcentage de son ratio suisse de solvabilité ('Swiss Solvency Test').



Viridium s'est de son côté engagé à maintenir le plus haut niveau de service aux clients concernés par la cession, assure Zurich dans son communiqué.



La transaction étaient accueillie favorablement par les investisseurs en Bourse de Zurich, où le titre du groupe d'assurance grimpait de 2,4% vendredi en milieu de matinée.



