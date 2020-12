Zurich : Rachat de l'activité P&C américaine de Metlife

(CercleFinance.com) - Zurich Financial cède 2% après l'annonce par la compagnie d'assurance que sa filiale américaine Farmers Group va acquérir l'activité d'assurance dommages (P&C) de MetLife aux Etats-Unis, avec son partenaire Farmers Exchange, moyennant 3,9 milliards de dollars.



L'accord donnera à Farmers Exchange une présence dans les 50 Etats américains. Il comprend aussi un contrat de distribution de 10 ans par lequel Farmers Exchange proposera ses lignes de produits personnelles sur la plateforme de MetLife aux Etats-Unis.



L'activité acquise comprend 2,4 millions de polices, 3,6 milliards de dollars de primes et 3.500 employés. Zurich attend de cette transaction un effet relutif pour la première année suivant la finalisation, qui est attendue pour le deuxième trimestre 2021.



