Zurich : Performance 'solide' au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Zurich a déclaré avoir enregistré une performance 'solide' au premier trimestre, avec des primes d'assurance IARD en hausse de 7% à périmètre constant, principalement tirées par la croissance en Europe et en Amérique du Nord.



Le cinquième assureur européen a déclaré avoir connu un début d'année solide et 'résilient', les tarifications restants toujours favorables et ses activités vie ayant bien performé par rapport à un très bon premier trimestre en 2019.



Les réclamations liées à Covid-19 en 2020 devraient rester dans le cadre de la tolérance au risque du groupe, a ajouté la direction.



Le groupe s'attend à ce que les sinistres IARD portent sur environ 750 millions de dollars pour l'année entière, dont 280 millions de dollars ont été comptabilisés au premier trimestre.



