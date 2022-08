Zurich : Meilleur résultat de premier semestre depuis 2008

(CercleFinance.com) - Zurich a annoncé jeudi avoir dégagé au premier semestre son meilleur résultat opérationnel depuis 2008 et s'est déclaré en bonne voie pour dépasser tous ses objectifs annuels.



L'assureur suisse a fait état ce matin d'un bénéfice d'exploitation en hausse de 25% à 3,4 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient en moyenne sur 3,3 milliards.



Le groupe souligne que son activité dommages (P&C) a enregistré un ratio combiné record au cours du semestre, à 91,9% contre 93,9% un an plus tôt, à la faveur de la croissance continue de son activité.



Pour mémoire, un ratio inférieur à 100% signifie que les revenus tirés des primes font plus que couvrir les montants versés au titre des dédommagements.



La branche d'assurance-vie a, elle, dégagé l'un des meilleurs résultat opérationnel de son histoire en dépit de la faiblesse des marchés financiers et d'effets de change défavorables.



Depuis le début de l'année, le franc suisse, devise dans laquelle Zurich rédige ses contrats, a cédé plus de 30% face au dollar, monnaie dans laquelle le groupe publie ses comptes.



Dans son communiqué, Zurich ajoute qu'il compte lancer, au cours des prochains mois, un programme d'achats d'actions de 1,8 milliard de francs suisses afin de neutraliser l'effet dilutif lié à la cession d'un portefeuille allemand d'assurance-vie.



Le titre évoluait en nette baisse jeudi matin à la Bourse de Zurich en réaction à ces annonces, affichant un gain de 2,2% en milieu de matinée es premiers échanges dans un indice SMI en progression de 0,2%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.