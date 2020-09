Zurich : Lance une nouvelle unité numérique dans le monde

(CercleFinance.com) - L'assureur suisse Zurich Insurance lance une nouvelle unité pour étendre les services numériques dans le monde entier et attirer des clients supplémentaires, a annoncé la société.



L'unité dite 'Global Business Platforms' sera dirigée par l'actuel DG de l'APAC, Jack Howell, a indiqué le groupe.



Ericson Chan dirigera la planification, le développement et l'exploitation des fonctions technologiques et des écosystèmes en ligne en tant que nouveau directeur de l'information et du numérique.



Il est actuellement DG de Ping An Technology, un expert en reconnaissance faciale, reconnaissance d'empreintes vocales et lecture d'IA d'images médicales.



Zurich a également annoncé la nomination de Kathleen Savio, actuellement DG de l'Amérique du Nord, au poste nouvellement créé de chef de la transformation, à compter de 2021.



