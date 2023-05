Zurich Insurance : Forte croissance du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Zurich démarre 2023 avec une forte croissance du chiffre d'affaires au cours du premier trimestre.



Le chiffre d'affaires de l'assurance Dommages s'affiche à 9 407 millions de dollars américains et est en hausse de 7 %, avec une croissance de 11 % à périmètre constant, porté par la forte croissance de l'assurance des entreprises et la poursuite de l'amélioration de la tarification.



Les marges de l'assurance des entreprises s'améliorent en raison de la hausse des prix et des taux d'intérêt, en partie contrebalancée par les tendances toujours élevées du coût des sinistres dans le commerce de détail.



Les nouvelles affaires en Vie ajoutent 265 millions de dollars de marge sur les services contractuels au cours du trimestre; les primes affaires nouvelles (PVNBP) sont en hausse de 23% à périmètre constant. Les primes émises brutes de Farmers Exchanges sont en baisse de 3 %.



La position de capital reste solide avec un ratio Swiss Solvency Test estimé à 258 % au 31 mars.



Le directeur financier du groupe, George Quinn, a déclaré : ' Le groupe a pris un bon départ dans le nouveau cycle financier, enregistrant une croissance robuste en Dommages, avec une augmentation à deux chiffres des primes en Amérique du Nord, principalement tirée par des hausses de tarifs.'



