Zurich : De nouveaux objectifs de réduction des émissions

(CercleFinance.com) - Zurich a dévoilé mardi une série de nouvelles mesures destinées à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2025, puis de 70% à horizon 2029.



Le géant suisse de l'assurance explique qu'il a prévu de faire baisser dès l'an prochain les émissions de CO2 liées à ses voyages professionnels en avion de 70% par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.



La communication auprès des clients - qui représente aujourd'hui 80% de sa consommation de papier - se fera, elle, uniquement par voie digitale à compter de 2025, même si certains clients pourront toujours opter pour des supports traditionnels sur papier.



Dans l'immédiat, Zurich manifeste l'intention de faire uniquement l'acquisition, pour sa flotte de véhicules d'entreprise, de voitures électriques ou hybrides, ce qui signifie que les véhicules équipés d'un moteur à combustion interne devraient avoir disparu de sa flotte en 2025.



Au sein de ses bureaux, l'assureur prévoit par ailleurs d'avoir entièrement recours à de l'énergie renouvelable à compter de l'an prochain et de faire en sorte que tous les menus de ses cantines d'entreprise soient sains, de saison et basés sur des approvisionnements locaux d'ici à la fin 2022.



