Zurich : Cession d'un portefeuille existant en Italie

(CercleFinance.com) - Zurich a annoncé lundi la cession au portugais GamaLife d'un portefeuille italien composé de contrats d'assurance-vie et de plans d'épargne-retraite existants.



Dans un communiqué, l'assureur suisse explique que l'opération va se traduire par le transfert à GamaLife de quelque 9,5 milliards de dollars de réserves qui avaient été provisionnées au titre de ces contrats.



La transaction doit également entraîner une amélioration de 11 points de pourcentage de son ratio de solvabilité mesuré par les normes suisses, en allégeant de 1,2 milliard de dollars les exigences en termes de capital.



In fine, la cession va lui permettre d'améliorer sa situation de trésorerie d'environ 200 millions de dollars.



La conclusion de l'opération est attendue dans le courant du second semestre 2022, sous réserve de l'obtention des approbations des autorités idoines.



Sur le SMI, l'indice vedette de la Bourse suisse, l'action Zurich progressait de 0,4% lundi dans les premiers échanges.



