Zalando : Un CA à 2,3 milliards d'euros, en hausse de 2,3%

(CercleFinance.com) - Zalando enregistre une croissance et une amélioration de la rentabilité grâce à l'augmentation du nombre de clients qui achètent par l'intermédiaire du club d'achat et à l'accroissement de la part de marché des partenaires.



Le volume brut de marchandises (GMV) a augmenté de 2,8 % pour atteindre 3,2 milliards d'euros et le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3 % pour atteindre 2,3 milliards d'euros au premier trimestre par rapport à l'année précédente.



La société a atteint le seuil de rentabilité au niveau du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté (EBIT ajusté), contre -52 millions d'euros au premier trimestre de l'année précédente. Le nombre de clients actifs a augmenté de 4,8 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 51,2 millions.



' Le premier trimestre a démontré la flexibilité de notre modèle d'entreprise, ce qui nous a permis d'être performants dans un environnement difficile, avec une forte demande de la part des clients dans notre segment Offprice et une excellente performance de nos partenaires ', a déclaré Robert Gentz, co- directeur de Zalando.



' Notre objectif de croissance rentable fonctionne et produit des résultats ', ajoute Sandra Dembec, directrice générale de Zalando qui confirme les prévisions faites pour l'année 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.