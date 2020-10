Zalando : Un analyste à l'achat, le titre en hausse de 3%

(CercleFinance.com) - Le titre Zalando gagne 3% à la bourse de Paris. Ce matin, le Crédit Suisse confirmait justement son conseil à l'achat sur la valeur et relevait son objectide de cours à 87 euros (au lieu de 70).



Le groupe allemand anticipe désormais en 2020 des revenus en hausse de +20/22%, et non plus de +15%/20%, et un profit opérationnel ajusté entre 375 et 425 millions d'euros, contre une fourchette cible précédente qui allait de 250 à 300 millions.



' Compte tenu des prévisions pour l'exercice, nous attendons maintenant une hausse des revenus sur le 4ème trimestre de +21% et une marge d'EBIT de 7,4 % ' indique Crédit Suisse.





