Zalando : Relève ses prévisions pour l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une croissance du volume brut de marchandises (GMV) de 55,6% à près de 3,2 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires est en hausse de 46,8% en glissement annuel à 2,2 milliards d'euros.



Zalando a réalisé un EBIT ajusté positif de 93,3 millions d'euros et une marge de 4,2%, principalement grâce à une forte accélération des ventes.



La société s'attend désormais à une croissance du volume brut de marchandises (GMV) de 31 à 36% à 14,0 à 14,6 milliards d'euros pour l'exercice 2021. La société prévoit une croissance de ses revenus de 26 à 31% à 10,1 à 10,5 milliards d'euros et un EBIT ajusté de 400 -475 millions d'euros sur la même période.



Zalando s'attendait auparavant à une croissance du GMV de 27 à 32%, une croissance du chiffre d'affaires de 24 à 29% et un EBIT ajusté de 350 à 425 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2021.



