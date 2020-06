Zalando : Prévoit des résultats supérieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Zalando dit prévoir des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre en cours, les mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus ayant favorisé les commerçants en ligne, dont il fait partie.



Le site allemand de prêt-à-porter explique anticiper une hausse 'significative' de ses ventes comme de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) sur le deuxième trimestre, dans des proportions bien supérieures aux estimations établies par le marché.



Pour mémoire, le consensus vise une croissance de 16% des volumes bruts de marchandises (GMV) sur le trimestre, ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse de 16% pour un Ebit ajusté de 104 millions d'euros.



Zalando indique qu'il publiera un point plus détaillé sur son activité le 16 juillet, avant de dévoiler ses résultats de deuxième trimestre le 11 août.



Ses titres étaient en hausse de 0,3% jeudi matin à la Bourse de Francfort.



