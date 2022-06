Zalando : Participation majoritaire dans Highsnobiety

(CercleFinance.com) - Zalando et Highsnobiety annoncent que Zalando a pris une participation majoritaire dans Highsnobiety.



' Les deux entreprises tireront parti de leurs forces complémentaires, en associant la pertinence et la perspicacité culturelle, l'autorité en matière de mode et l'expertise en matière de création de contenu de Highsnobiety, avec l'offre mode, le savoir-faire en matière de e-commerce et les capacités opérationnelles de Zalando ' indique le groupe.



Highsnobiety agira en tant que consultant stratégique et créatif pour aider Zalando à développer sa plateforme.



En rejoignant Zalando, Highsnobiety pourra tirer parti de l'expertise et des ressources de Zalando pour renforcer ses propres capacités en matière de e-commerce.



