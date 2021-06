Zalando : Partenariat stratégique avec Sephora

(CercleFinance.com) - Zalando et Sephora annoncent la signature d'un partenariat stratégique pour 'créer une expérience inédite dans la beauté de prestige à destination de millions de clients européens de Zalando et réinventer la façon dont ils consomment la beauté en ligne'.



Sephora offrira ainsi sur Zalando sa sélection pointue de plusieurs milliers de produits par plus de 300 marques de prestige et exclusives, élevant ainsi l'offre de beauté proposée à des millions de clients sur Zalando.



Ce partenariat, qui 'réunit la beauté et la mode sur une même plateforme, répondant aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui en matière de shopping 'lifestyle',' débutera en Allemagne au quatrième trimestre 2021, pour être étendu à d'autres marchés dès 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.