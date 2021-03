Zalando : Nouvelle campagne marketing de printemps

(CercleFinance.com) - Le site allemand de prêt-à-porter Zalando a lancé ce week-end une nouvelle campagne marketing de printemps voulant faire la part belle aux questions liées à la diversité, à l'inclusion et à l'autonomisation des femmes.



La campagne, orchestrée par le photographe de mode berlinois Dan Beleiu, présente une série de photos de couples mettant notamment en scène le danseur et mannequin Luc Bruyere, ainsi que le skateur gay Yann Horowitz.



Elle s'accompagne également d'un film exclusif écrit et produit par le rappeur britannique queer Mista Strange, qui joue également dans le spot.



A travers l'initiative, Zalando dit vouloir encourager les personnes 'à améliorer leurs points de vue sur des sujets tels que le genre et la positivité corporelle'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.