Zalando : Le titre s'envole après les nouvelles perspectives

(CercleFinance.com) - Le groupe Allemand Zalando a annoncé une forte augmentation de ses revenus pour le deuxième trimestre et a relevé ses perspectives pour 2020. Le titre gagne près de 6% à la Bourse de Francfort après cette annonce.



Selon les chiffres préliminaires, le plus grand détaillant de mode en ligne d'Europe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 26-28% à 2,01-2,05 milliards d'euros au cours du dernier trimestre.



La société basée à Berlin a déclaré qu'elle prévoyait désormais d'augmenter ses revenus de 15 à 20% cette année et s'attend à un EBIT ajusté de 250 à 300 millions d'euros.



La nouvelle orientation est nettement supérieure à celle que le détaillant en ligne avait publiée en mai. À l'époque, la société avait déclaré qu'elle prévoyait une croissance des revenus de 10 à 20% pour 2020, avec un EBIT ajusté de 100 à 200 millions d'euros.



'Après un premier trimestre difficile, son modèle économique s'est démarqué lors de la pandémie, avec une forte augmentation des utilisateurs actifs et des marques partenaires rejoignant la plateforme', a souligné un analyste.



