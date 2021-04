Zalando : Le titre monte, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après l'analyse positive d'Invest Securities. L'analyste a ajusté son objectif de cours à 121E (contre 123E) et nous réitère sa conviction à l'achat.



L'analyste souligne que depuis la mi-février le titre a connu une franche correction, cédant près de -15% dans un contexte où certains investisseurs pouvaient arbitrer en défaveur des ' valeurs covid ' comme Zalando.



' Cela s'est de plus accompagné d'une pression vendeuse dans le cadre de la future conversion fin avril de la participation Kinnevik (21% du capital) en détention directe. Cela offre selon nous une opportunité de revenir sur le titre dont les fondamentaux demeurent très porteurs ' indique Invest Securities.



' En témoigne un T1 meilleur qu'attendu selon les informations préliminaires qui nous amène à relever notre BNA 2021 de +15,6%, sans effet au-delà ' rajoute l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.