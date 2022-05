Zalando : Le titre chute après la perte de 61,3 ME

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 11% après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022. Le groupe a annoncé un EBIT ajusté de -51,8 E, loin du gain de 93,3 ME du 1er trimestre 2021 et une perte nette de 61,3 ME, contre un bénéfice de 34,5 ME il y a douze mois.



Pour l'exercice 2022, Zalando anticipe un EBIT ajusté situé dans la tranche inférieure d'une fourchette de 430 à 510 ME.



Liberum abaisse son objectif de cours de 90 à 82 euros après la publication des résultats trimestriels. L'analyste conserve cependant son conseil à l'achat sur la valeur.



Alors que le distributeur allemand de vêtements sur Internet a abaissé ses prévisions vers le bas de sa fourchette précédente, le broker adopte un point de vue plus prudent avec une prévision d'EBIT ajusté inférieure de 7% à la fourchette-cible du groupe.



'Nous continuons de croire que Zalando offre la meilleure façon de jouer sur le marché européen de la mode et que son passage progressif à une société de produits et de services conduira à une activité durablement rentable', estime-t-il néanmoins.



