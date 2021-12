Zalando : Le directeur financier promu au rang de COO

(CercleFinance.com) - Zalando a annoncé jeudi la nomination de son directeur financier David Schröder en tant que directeur général délégué (COO), un poste nouvellement créé destiné à développer les capacités de l'entreprise et à favoriser sa croissance.



Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau directoire, qui entrera en vigueur le 1er mars 2022, Zalando a également nommé Sandra Dembeck au poste de directrice financière (CFO), à la tête des équipes chargées des finances et de la gouvernance du groupe.



Ces nominations s'inscrivent dans le cadre du plan de croissance à horizon 2025, qui vise la réalisation d'un volume total de marchandises vendues (GMV) supérieur à 30 milliards d'euros.



A la Bourse de Francfort, l'action Zalando progressait de 0,9% après ces annonces.



