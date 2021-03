Zalando : Gagne 5%, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 5% après l'annonce de ses résultats et de ses prévisions. Liberum estime que le groupe a réalisé un très bon quatrième trimestre 20, avec une croissance de 30% du chiffre d'affaires et une marge EBIT ajustée de 7,4% ce qui a permis à Zalando de dépasser ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 et d'atteindre des marges proches de la limite supérieure.



Suite à cette annonce, Liberum confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 100 E.



' La dynamique s'est encore accélérée au 1er trimestre 2021 avec une croissance de 50 % du volume d'affaires (VGM), ce qui conduit à des prévisions pour l'exercice 2021E de 27 à 32 % de croissance de la VGM, de 24 à 29 % de la croissance du chiffre d'affaires et de 350 à 425 millions d'euros d'EBIT ajusté, soit une marge d'EBIT ajusté de 3,4 à 4,3 % ' indique le bureau d'analyses.



' Zalando a considérablement revu à la hausse ses ambitions de croissance à moyen terme, visant à faire passer le volume d'affaires (VGM) à plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025. Ce chiffre est à comparer à l'ambition objectif antérieur de 20 milliards d'euros pour l'exercice 23/24 ' rajoute Liberum.



' Les résultats de l'exercice 2020 et l'augmentation des ambitions de croissance démontrent l'agilité et la force du modèle que Zalando est en train de construire. Nous pensons que l'entreprise continuera à dominer le marché européen de la mode en ligne grâce à la bonne combinaison de modèles commerciaux de vente en gros et de plateformes ' explique l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.