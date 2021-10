Zalando : Gagne 3%, un analyste réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 3% profitant de l'analyse favorable d'Invest Securities. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur le titre et actualise son objectif de cours à 94 E (contre 108 E) en raison de la hausse récente de la prime de risque et des taux.



L'analyste estime qu'après une année 2020 exceptionnelle, le marché du e-commerce traverse un épisode de turbulence temporaire.



' Ainsi, à l'approche de la publication du T3 de Zalando le 3/11, nous ne modifions pas nos estimations et nous analysons les perturbations que rencontre le secteur comme ouvrant des opportunités à exploiter pour se positionner sur le titre qui est un des grands gagnants du mouvement de basculement progressif de la consommation de produits de mode vers les canaux de distribution en ligne ' indique Invest Securities.



' Les plus prudents pourront attendre le T3 pour revenir sur le titre suite aux récents warning des comparables (Asos, Boohoo) '.



