Zalando : Entouré pour ses perspectives annuelles

(CercleFinance.com) - Zalando s'envole de 11% à Francfort, après la présentation par le distributeur de vêtements allemand de perspectives offensives pour l'exercice en cours, avec son point d'activité au titre du premier trimestre 2020.



'Le groupe prévoit désormais une croissance du volume brut de marchandise et des revenus de 10-20% et un EBIT ajusté entre 100 et 200 millions d'euros en 2020, dépassant les consensus actuels de +8% pour les ventes et de 72,5 millions pour l'EBIT', note Liberum.



'L'action a connu une performance relativement bonne dans l'environnement actuel, mais nous voyons de la marge pour des gains supplémentaires après le point d'activité de ce jour', ajoute le broker qui passe de 'conserver' à 'achat' sur le titre.



