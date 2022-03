Zalando : Dans le rouge, pénalisé par une analyse de broker

(CercleFinance.com) - Zalando lâche plus de 4% à Francfort, pénalisé par une analyse de Oddo qui réduit de 106 à 90 euros son objectif de cours sur le titre tout en maintenant sa note de 'surperformance'.



Le bureau d'analyse estime 'sévère' la baisse du titre de 9,6% d'hier, alors que le 4e trimestre a été 'solide' avec un EBIT ajusté 3% supérieur au consensus.



Les investisseurs semblent sanctionner la guidance d'EBIT ajusté qui ressort 2% en-deçà des attentes du consensus.



'Suite à une guidance 2022 qui ressort légèrement en dessous de nos attentes, nous abaissons nos prévisions sur 2022e/2023e de ~6% et ajustons notre OC à 90 E (vs 106 E) en prenant aussi en compte la baisse des multiples dans le secteur', indique Oddo



