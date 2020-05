Zalando : Bien orienté après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% profitant de l'analyse positive d'Invest Securities. Les analystes ont décidé d'initier la couverture de Zalando à l'achat, avec un objectif de cours de 61E.



' En dépit d'un creux enregistré en février/mars compte tenu d'une peur panique liée à la crise de covid-19, le titre est très nettement remonté (+40% sur 1 mois), singulièrement après la publication d'un T1 qui illustre selon nous la résilience du BM et sa pertinence dans la crise actuelle ' indique le bureau d'analyses.



' Zalando dispose en effet d'un potentiel d'expansion encore très important de son CA dont l'éclosion devrait être favorisée par les mesures de confinement qui suscitent un engouement accéléré des consommateurs et des marques de mode vers la distribution en ligne ' rajoute Invest Securities.



