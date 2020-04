Zalando : Baisse de CA attendue au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Zalando indique que pour le premier trimestre, la croissance du volume d'affaires devrait se situer entre 13,1 et 14,3% et celle du chiffre d'affaires entre 10,1 et 11,6%, tandis que son EBIT ajusté est attendu entre -90 et -110 millions d'euros.



L'Allemand affirme avoir lancé plusieurs initiatives qui permettront aux partenaires de se connecter plus facilement à sa plateforme et d'accéder à sa base de clients, qui comptait 32 millions de clients actifs au 31 mars (+17% par rapport à l'année précédente).



Le distributeur de vêtements ajoute prévoir des mesures d'économie de 350 millions d'euros pour 2020, en concentrant les investissements, et revendique plus d'un million d'articles vendus à Pâques dans le cadre du 'Partner Program', plus que doublé sur un an.



