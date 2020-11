Zalando : AWS choisi comme fournisseur cloud

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par Zalando comme fournisseur cloud privilégié, pour utiliser sa technologie d'apprentissage automatique afin 'd'innover plus rapidement et d'offrir une expérience d'achat en ligne plus personnalisée'.



Le distributeur allemand de mode en ligne va aussi utiliser les technologies d'AWS dans de multiples domaines comme l'analytique, le calcul et le stockage pour se transformer et optimiser des fonctions critiques comme la gestion de la logistique ou le marketing.



