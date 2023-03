Zalando : Annonce 6 % de clients en plus et un CA stable

(CercleFinance.com) - Zalando annonce que le nombre de clients actifs a augmenté de 6 % pour atteindre plus de 51 millions l'année dernière et le programme de fidélisation de Zalando, Plus, a plus que doublé le nombre de ses membres pour atteindre plus de 2 millions par rapport à l'année précédente.



Les principaux chiffres financiers pour l'année 2022 se sont situés dans la fourchette des prévisions actualisées de l'entreprise.



Le volume brut de marchandises a augmenté de 3 % pour atteindre 14,8 milliards d'euros en 2022, avec un chiffre d'affaires stable à 10,3 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT ajusté) s'est élevé à 184,6 millions d'euros.



' Le fait que nous ayons pu continuer à accroître notre clientèle dans le contexte économique actuel montre que notre stratégie de base fonctionne ', a déclaré Robert Gentz, codirecteur général de Zalando.



Pour assurer une croissance rentable en 2023 et au-delà, l'entreprise continuera à travailler sur l'amélioration de sa marge, la simplification de l'organisation et l'investissement sélectif tout au long du cycle pour profiter des opportunités de croissance.



