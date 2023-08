Yum! Brands : Croissance d'un tiers du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA hors éléments exceptionnels de 1,41 dollar au titre du deuxième trimestre 2023, en progression de 33% par rapport à celui engrangé un an auparavant, avec un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 12%.



Le groupe de restauration, exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, affiche un chiffre d'affaires du système en augmentation de 13% hors effets de changes (+9% à surface comparable), tiré en particulier par un bond de 19% chez KFC.



'Nous prévoyons de générer des résultats pour l'ensemble de 2023 bien supérieurs à notre algorithme de croissance à long terme pour les ventes de systèmes et la croissance du bénéfice d'exploitation ajusté', affirme son CEO David Gibbs.



