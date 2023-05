Yum! Brands : BPA quasi-stable au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA hors éléments exceptionnels de 1,06 dollar au titre du premier trimestre 2023, à peu près stable par rapport à celui engrangé un an auparavant (1,05 dollar), avec un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 11%.



Le groupe de restauration, exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, affiche un chiffre d'affaires en augmentation de 13% hors effets devises et impact de la sortie de Russie, dont une croissance des ventes à surface comparable de 8%.



'Nous constatons une accélération généralisée de la croissance des ventes numériques, ce qui se traduit par un trimestre record pour ces dernières à près de sept milliards de dollars', met en avant le CEO David Gibbs.



