Yum Brands! : Baisse de 12% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA ajusté en baisse de 12% à 1,02 dollar au titre du quatrième trimestre 2021, pour des ventes au niveau du système en croissance de 9%, dont une progression de 5% des ventes à surface comparable.



Sur l'ensemble de 2021, le groupe de restauration (enseignes KFC, Taco Bell et Pizza Hut) a engrangé un BPA ajusté en hausse de 23% à 4,46 dollars, pour une croissance de 13% des ventes de son système, dont des ventes à surface comparable de 10%.



'Nous restons concentrés sur l'alimentation de la croissance, en faisant confiance à nos stratégies Recipe for Growth and Good, et sur la réalisation de notre algorithme de croissance à long terme en 2022 et au-delà', affirme son directeur financier Chris Turner.



