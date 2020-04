Xerox : Consensus manqué au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Xerox publie au titre des trois premiers mois de 2020 un BPA ajusté plus que divisé par trois à 21 cents, manquant d'une trentaine de cents l'estimation moyenne des analystes, et une marge opérationnelle ajustée en retrait de 6,3 points à 4,7%.



Le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes a vu son chiffre d'affaires se contracter de 14,7% (-13,6% à taux de changes constants) à 1,86 milliard de dollars, et sa marge brute se tasser de 1,9 point à 38,3%.



En raison des incertitudes causées par l'épidémie de coronavirus, Xerox indique retirer ses objectifs pour 2020. Pour rappel, il a aussi abandonné début avril son offre d'achat hostile d'environ 30 milliards de dollars sur HP.



