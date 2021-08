WPP : Une acquisition dans l'intelligence artificielle

(CercleFinance.com) - WPP a annoncé lundi le rachat de la société britannique Satalia, spécialisée notamment dans l'intelligence artificielle, une acquisition qui illustre les velléités du géant publicitaire britannique sur le terrain de la technologie.



Satalia - qui développe des algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs processus - est considérée comme l'une des entreprises technologiques britanniques signant l'une des plus fortes croissances à l'heure actuelle.



Ses clients incluent déjà des groupes de la trempe de BT, DS Smith, PwC, Tesco ou Unilever.



La société a été créée en 2008 par le Dr Daniel Hulme, un expert en la matière affichant plus de 20 années d'expérience dans le secteur et désormais appelé à prendre le rôle de directeur de l'intelligence artificielle chez WPP.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été spécifiés.



