WPP : Sanctionné après un trimestre sans surprise

(CercleFinance.com) - WPP perd plus de 2% à la Bourse de Londres jeudi suite à la présentation de performances trimestrielles sans grande surprise et à la confirmation de ses objectifs annuels.



Le titre du géant britannique de la publicité et de la communication britannique recule actuellement de 2,6%, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100.



WPP, qui gère les budgets de marques telles que Nestlé ou Yves Saint Laurent, a publié des revenus hors coûts de répercussion en hausse de 2,9% à données constantes au premier trimestre, contre un consensus de 2,4%.



En données publiées, son chiffre d'affaires du premier trimestre ressort en augmentation de 11,9% à 3,46 milliards de livres.



WPP - qui précise avoir remporté pour 1,5 milliard de dollars de nouveaux budgets auprès d'Adobe, Ford, Maruti Suzuki, Mondelez et Swissport au cours du trimestre - a confirmé viser une croissance de ses revenus annuels hors coûts répercutés comprise entre 3% et 5%.



Il a aussi réaffirmé aussi son objectif d'une marge d'exploitation de l'ordre de 15%, hors effets de changes, sur l'ensemble de l'exercice.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.