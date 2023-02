WPP : Salué pour ses résultats de 2022

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - WPP grimpe de plus de 4% à Londres après la publication par le groupe de communication britannique d'un BPA en hausse de 25,5% à 98,5 pence pour 2022, avec une marge opérationnelle de 14,8%, en amélioration de 0,4 point.



Cette dernière a été soutenue par des économies d'efficacité, mais aussi par une forte croissance du chiffre d'affaires de 12,7% à plus de 14,4 milliards de livres sterling (dont +6,9% en données comparables et en excluant les coûts de transmission).



WPP va proposer un dividende final de 24,4 pence par action, en hausse de 30,5%, soit un dividende total pour 2022 de 39,4 pence, conformément à sa politique de distribution d'environ 40% de son BPA global.



Pour 2023, il prévoit un chiffre d'affaires en croissance de 3 à 5% en comparable et hors coûts de transmission, ainsi qu'une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle aux environs de 15% (hors impact de changes).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.