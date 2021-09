WPP : Règlement d'un litige avec la SEC

(CercleFinance.com) - WPP a accepté de payer plus de 19 millions de dollars de pénalités aux Etats-Unis en vue de mettre fin à une procédure portant sur des pots-de-vin présumés.



Ce versement va permettre au géant britannique de la communication de solder plusieurs enquêtes conduites par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse de New York, où ses titres sont cotés.



Selon les investigations de la SEC, la politique de croissance externe agressive de WPP l'a conduit à réaliser des acquisitions dans des pays à hauts risques, où les contrôles comptables internes et les pratiques de conformité du groupe n'étaient pas forcément appliqués.



En Inde, cette situation a poussé l'une de ses filiales à continuer à soudoyer des membres du gouvernement malgré la réception de plaintes anonymes dénonçant ces pratiques.



La SEC indique que son enquête a fait apparaître d'autres irrégularités dans des pays comme la Chine, le Brésil et le Pérou.



