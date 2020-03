WPP : Réalise l'acquisition de la société Sandtable

(CercleFinance.com) - WPP annonce l'acquisition de Sandtable, une entreprise de science des données spécialisée dans l'analyse comportementale et les simulations avancées, a annoncé la plus grande société de publicité au monde.



Fondée en 2009 et basée à Londres, Sandtable emploie des scientifiques des données, des ingénieurs logiciels, des spécialistes du comportement et des planificateurs stratégiques qui aident les clients à comprendre le comportement humain, à explorer les scénarios futurs et à soutenir une meilleure prise de décision stratégique, a déclaré WPP.



WPP a déclaré que cette acquisition est conforme à sa stratégie de développement de son offre technologique en renforçant les investissements dans la science des données.



Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.



